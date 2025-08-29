Official髭男dismのスタジアムライブの模様を収めたライブ映像『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』が、10月17日より全国47都道府県で劇場公開される。それに先駆け、10月4日にジャパンプレミアの開催が決定。ファンクラブ会員を対象とした先行申込受付もスタートした。【動画】Official髭男dismの新曲「らしさ」の一部も聴ける！映画『ひゃくえむ。』予告映像同作は、6月1日に開催された神奈川・日産スタジ