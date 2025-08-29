シンガー・ソングライターの大黒摩季が、今年の全国ツアーの後半戦となる「ＭＡＫＩＯＨＧＵＲＯＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５―５５ＲＥＤ―」」を２８日の北海道・函館市民会館よりスタートさせた。大黒は５５歳のメモリアルイヤーに「５５ＢＬＡＣＫ」「５５ＲＥＤ」と２枚のアルバムを制作し、セットリストもコンセプトも違うツアーを実施。前半戦の「ＢＬＡＣＫ」はロックを追求したが、後半戦の「ＲＥＤ」は