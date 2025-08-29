●第四北越ＦＧ [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●エリアリンク [東証Ｓ] 10月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2025年8月29日］ 株探ニュース