29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比260円安の4万2430円と急落。日経平均株価の現物終値4万2718.47円に対しては288.47円安。出来高は3946枚となっている。 TOPIX先物期近は3058ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.18ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4243