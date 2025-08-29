◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）第２ラウンドが行われ、６９のささきしょうこ（日本触媒）、６８の大出瑞月（ノットグローバルホールディングス）、６７の呉佳晏（台湾）が通算８アンダーで首位に並んだ。６月の日本女子アマを制した２２歳のアマチュア、中沢瑠来（るな）が７１、金沢志奈（クレスコ）が６８で回り、７アンダーの４位につけた。ルー