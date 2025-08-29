◇セ・リーグヤクルト―広島（2025年8月29日神宮）ヤクルトの北村拓己が自身の「バースデー安打」を放った。自身の30歳の誕生日に「7番・二塁」でスタメン出場。3回の第1打席では右翼の応援団から祝福のバースデーソングが流れた。その打席で広島・森の3球目の直球を叩いて右中間二塁打。スタメン出場は7月3日の広島戦以来で、今月11日のDeNA戦以来となる安打をマークした。