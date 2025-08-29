３０日にオープンする「レクサス新百合ケ丘」（ウエインズトヨタ神奈川提供）ウエインズトヨタ神奈川（横浜市中区）は３０日、「レクサス新百合ケ丘」（川崎市麻生区）を開店する。今年はレクサスの国内開業から２０周年の節目であり、開業日（８月３０日）に合わせたお披露目となる。同社として県内１０店舗目のレクサス店舗は「新百合麻生店」を改装する形でオープンする。約１６０５平方メートルの敷地内にはショールームや