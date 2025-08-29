国と石川県が進めてきた輪島港マリンタウンの護岸の工事が完了しました。広場を活用して子どもたちが楽しめる場所として生まれ変わりました。2024年の地震で護岸がおよそ1.5メートル隆起した輪島港マリンタウンの護岸。県が6月に策定した「輪島港復旧・復興プラン」の一環で進めていた、護岸を埋め立てる工事が21日完了しました。記者リポート「元々すり鉢状になっていたこちらのスペースは去年の豪雨で輪島港に流れ込んだ土砂を使