防衛省は熊本市の健軍駐屯地に国産の長射程ミサイルを今年度から配備すると明らかにしました。 【写真を見る】長射程ミサイルの健軍駐屯地配備が “1年前倒し”防衛省「住民負担が目に見えて大きくなる影響はない」 国産長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾 能力向上型」を巡っては2026年度末の配備が予定されていましたが、防衛省は今日（8月29日）、1年前倒しして、2025年度から健軍駐屯地へ配備すると明らかにしました。 長