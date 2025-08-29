◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ第2日（2025年8月29日福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、16位から出た今季レギュラーツアー初出場の石塚祥利（22＝芥屋GC）が大会最多タイ記録となる6連続バーディーを含む9バーディー、ボギーなしの大会タイ記録63をマークし、単独首位に浮上した。3打差の2位に河本力（25＝大和証券）、蝉川泰果（24＝アース製薬）、坂本雄介（27＝jioworks）、B・ケネ