吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす30日からの天気のポイントです。 小野：9月が始まる1日・月曜日まで、晴れて暑いでしょう。そのあと2日・火曜日は雨、3日・水曜日からは曇り空が続くでしょう。気象台の週間予報です。 小野：1日・月曜日まで晴れて暑いでしょう。1日の最高気温は36度予想です。吉道：新学期も始まりますし、体調管理に注意