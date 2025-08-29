「重版出来！」(ファミリー劇場) 松田奈緒子による漫画を野木亜紀子の脚本で実写化した2016年のドラマ「重版出来！」。主演は黒木華で、新人編集者・黒沢心(黒木)が週刊コミック誌「バイブス」の漫画編集者として奮闘し、成長していく姿を描いたお仕事ドラマだ。黒沢は柔道の日本代表候補だったが怪我のため選手生命を絶たれ、出版社「興都館」に入社。それだけに元気いっぱいで、明るく真っすぐに仕事と向き合う姿がパワフル