展示会の会場に掲げられた中科寒武紀科技（カンブリコン）の看板＝2021年7月、中国上海市（共同）【北京共同】中国の人工知能（AI）半導体大手、中科寒武紀科技（カンブリコン）の株価が急騰している。米同業にちなんで「中国版エヌビディア」とも呼ばれ、半導体の国産化政策を受けて成長期待が膨らんでいるためだ。株価はこの1カ月で2倍以上となり、過熱ぶりを警戒する声も出ている。同社は2016年創業で、北京のシリコンバレ