「ごはんはまだだよ！」と言われているのに腹ペコすぎる黒猫さん。あまりにも早くからごはんを待ち過ぎた結果、心配されつつも爆笑を呼んでいるまさかの姿が話題となっています。投稿は記事執筆時点で26.1万回以上表示され「ぜつぼうはいってない？」といった声が寄せられています。 【動画：ご飯待ちを始めるのが早すぎた猫→『まだだよ』と言われ続けた結果…】 食欲旺盛のうにくん Xアカウント「うおおお（@UOOO_uni_oishi）