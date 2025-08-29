ベルーナドームで29日に行われた「西武vsオリックス」の試合前のセレモニアルピッチに俳優の松井玲奈さんが登場。【写真を見る】【西武】日本プロ野球界初 ！ ハリー・ポッターとのコラボ、松井玲奈が渾身のピッチングを披露「自己採点は65点くらいが出せたかな」西武は、日本プロ野球界初となる『ハリー・ポッター』とのコラボレーションイベントを31日（日）までの3日間で実施する。松井さんはTBS赤坂ACTシアターで上演中の舞台