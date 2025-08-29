「しあわせな結婚」（テレビ朝日系）の第7話が、28日に放送された。本作は、妻が抱える“大きな秘密”を知った時、夫は彼女を愛し続けることができるのか？脚本・大石静、主演・阿部サダヲと松たか子による、夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。（＊以下、ネタバレあり）15年前、布勢（玉置玲央）を殺した犯人は考（岡部たかし）だった。警察に出頭した考は、黒川（杉野遥亮）に全てを打ち明ける。一方、考が家族に残