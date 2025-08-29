元プロ野球選手の金村義明氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で20日に公開された動画「超貴重! もっと現役でいたかった金村さんの引退のきっかけとは! 引退後の爆笑エピソードも!」に出演。甲子園出場にまつわる、母親とのあるエピソードを明かした。金村義明氏=BS10提供○「これは最高の親孝行や」「オカン」を一言で表すなら、「瓜二つ」だという金村氏。「(自分と)顔も性格も一緒(笑)」と明かし、笑いを誘いつつ、「去