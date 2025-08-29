EXOのチャンヨルが、無料イベントでファンと交流し、大きな話題を呼んでいる。【写真】チャンヨル、東方神起らと仲睦まじいSHOT8月27日・28日、チャンヨルはソウル・麻浦（マポ）区の「MUSINSA GARAGE」で開催された2ndミニアルバムリリース記念オフラインイベント『CHANYEOL [Upside Down] THE STAGE』を成功裏に終えた。イベントでチャンヨルは、バンドセッションと共に豊かなステージを繰り広げた。タイトル曲『Upside Down』を