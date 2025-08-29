日本で働く外国人労働者が増えたことが、厚生労働省の調査でわかりました。外国人労働者を雇用する理由について、およそ7割の事業所が、「労働力不足の解消」を挙げました。厚生労働省によりますと、去年、日本で働く外国人労働者の数はおよそ182万人で、2023年から22万人ほど増加しました。雇用した理由で最も多かったのは、「労働力不足の解消」で、およそ7割を占めました。また、1割ほどの外国人労働者がトラブルを経験していま