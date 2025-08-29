石破首相と、29日来日したインドのモディ首相の首脳会談が、首相官邸で午後6時過ぎから始まりました。石破首相「これまでの来し方を振り返りつつ、日印の関係をさらなる高みに引き上げるため、今後10年間の協力の方向性を発信する機会といたしたい」会談で石破首相は、今後10年の両国関係を見据え、安全保障、経済、人的交流を柱に幅広い分野での協力強化を確認したい考えです。具体的には、安全保障分野では「共同宣言」を17年ぶ