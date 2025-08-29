ル・マン・ハイパーカーに着想英国のエンジニアリング企業RMLグループは、サロン・プリヴェにおいて新型『GTハイパーカー（GT Hypercar）』の量産バージョンを発表した。ポルシェ911ターボSをベースとするコンプリートカーだ。【画像】911ターボSが公道OKの高性能レーシングカーに……！【RML GTハイパーカーを詳しく見る】全8枚この新型車は、1998年にル・マンを制したポルシェGT1と現代のル・マン・ハイパーカーからインスピレ