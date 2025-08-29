暑くて寝られないポメラニアンの子犬のために、飼い主さんが用意したものとは…？あまりにも愛しい姿がたまらないと大きな反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で24万2000回再生を突破し、「冷やしたぬきｗ」「めちゃくちゃ可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：暑がりな赤ちゃん犬→心配なので『凍ったペットボトルをあげた』結果…あまりにも可愛い光景】 ポメラニアンは暑がり