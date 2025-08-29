坂本龍一さんの世界に触れられる３０日（土）から大阪・梅田で開かれます。２９日、大阪市北区のグラングリーン大阪で内覧会が行われたののは、２０２３年に７１歳で生涯を閉じた、世界的音楽家・坂本龍一さんの企画展です。坂本さんが長年愛用していたグランドピアノから奏でられるのは、坂本さんの代名詞とも言える「Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｍｒ．Ｌａｗｒｅｎｃｅ」。実際の演奏が自動演奏で再現されていて、ま