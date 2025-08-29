「日本ハム−楽天」（２９日、エスコンフィールド）子役の永尾柚乃（８）がファーストピッチに登場。メンバー交換では新庄監督から赤のリストバンドをプレゼントされ、「すごい方なので、オーラがすごくて後光が差していてまぶしかったです」と驚きまじりに語った。この日から「スター・ウォーズ」をテーマにした「ＳＴＡＲＷＡＲＳＷＥＥＫ」として開催。永尾は「スター・ウォーズ」のコスチュームで登場し、マントを脱