日本郵便は２９日、２０２６年用のお年玉付き年賀はがきを１０月３０日に発売すると発表した。当初発行枚数は前年より３０・１％少ない７億５０００万枚で、０７年の郵政民営化以降、最も少なくなる。減少率もこれまでで最も大きく、売れ行きによって追加発行を検討する。年賀状離れが進む中、若年層を引き付けようと、大井川鉄道（静岡県島田市）と協力して「受験生応援年賀キット」を発売する。同市の「合格駅」に届く年賀は