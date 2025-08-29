28日夜、新潟市の住宅で1歳と2歳の子どもを含む親子3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 ■柿木哲哉記者 「遺体が見つかった現場では、警察による現場検証が行なわれています。」 28日午後10時ごろ、新潟市中央区南万代町の住宅から「帰宅したら夫と子どもが倒れていた。3人とも意識・呼吸がない」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、この家に住む大塚誠さん(39)と長女・沙耶ち