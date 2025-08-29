東京電力の小早川社長と資源エネルギー庁の村瀬長官が、9月県議会に出席する方向で調整していることが分かりました。9月県議会は、9月30日に開会します。 複数の関係者によりますと、柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり事業者である東京電力と原子力政策を担う資源エネルギー庁のトップが、それぞれ参考人として出席する方向で調整に入りました。 東京電力に対しては、県議会から「不祥事続きで信用できない」との声