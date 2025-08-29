続投姿勢を崩さない石破茂首相に対し、自民党が事実上のリコールとなる前倒し総裁選実施に対する賛否を全議員に問い、実施要求した議員の名前を公表する方向となる中、石破内閣の小林史明環境副大臣が２９日、Ｘ（ツイッター）に長文を掲載した。総裁選前倒しを要求する考えを記し、「政務三役が署名をする場合は、辞表を出さないと筋が通らない」という情報があり「本当に必要があるのなら、副大臣を辞して手続きを行いたいと