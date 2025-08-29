去年、死亡事故が起きるなどしたＪＲ可部線の「勝手踏切」について、広島市とＪＲ西日本が９月末の封鎖を発表しました。踏切がない線路を住人が日常的に横断するいわゆる「勝手踏切」。■住人Ｑたまに通ってしまう？「通ります。今までも通っていました。バス停があそこだから、旧国道ね。」Ｑ近道しようと思う？「思いますね。ここから向こうに行くのと、あそこから行くのとはかなり距離が違う。」29日、広島市とＪＲ西日本は可