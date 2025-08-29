8月の参議院選挙に立候補した自民党の候補者を当選させようと従業員に投票を呼びかけ、見返りに現金を支給する約束をしたとして、鹿児島市のパチンコ店「モリナガ」の社長ら6人が逮捕された事件です。モリナガの各店舗の店長が従業員の投票の状況をまとめて、東京の親会社の幹部に報告していたことが分かりました。この事件は参院選に自民党から立候補した、阿部恭久氏への投票を従業員らに呼びかけ、見返りに現金を渡す約束