8月、熊本を襲った記録的豪雨。床上浸水し休業していた玉東町のスーパーが29日、営業を再開しました。開店と同時に再開を待ち望んでいたお客さんが続々と訪れていました。 ■マルエイ玉東店・西田圭助店長「おはようございます。（大雨から）18日過ぎまして、きょう再開することができました。普通に営業することへの感謝をきょう一日は持って、来られたお客様には『久しぶりね』とか、声をかけていただければと思