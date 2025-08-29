俳優小関裕太（30）が29日、東京・紀伊国屋ホールで、主演舞台「サヨナラソング−帰ってきた鶴−」（31日〜9月28日、同所など）の初日前会見に臨んだ。鴻上尚史氏（67）のプロデュースユニット「KOKAMI＠network」（コーカミネットワーク）の第21回公演で、民話「鶴女房」のその後の世界と現実世界が交錯しながら展開されるオリジナル新作。ぶざまでも「生きのびること」への希望を、コミカルなテンポで描く。小関は、現代では未完