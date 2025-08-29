大相撲夏巡業が29日、茨城県牛久市で行われ、小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）が凱旋した。茨城県土浦市出身。ぶつかり稽古では十両・白熊（26＝二所ノ関部屋）に胸を出し、頭を押さえてすり足をさせたり、何度も転がしたりして砂まみれにした。「腰痛椎間板症、急性腰痛症」で7日の古河市巡業を休場。「間に合って良かった」。初の牛久市巡業に集まった2350人の観衆から歓声を浴び、「温かく迎えてくれて、地元に帰ってきて