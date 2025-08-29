オダギリジョーの脚本・監督・編集・出演による映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』より、次々と失踪者を発見するも自身も行方不明になってしまうスーパーボランティアの“コニシさん”を熱演した佐藤浩市の新カットが到着した。【写真】不思議な世界観に拍車がかかる『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』場面写真ギャラリー本作は、鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平（池松壮亮）だけには