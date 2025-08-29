◇セ・リーグ阪神ｰ巨人（2025年8月29日甲子園）優勝へのマジックを11とした阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）がよみうりテレビの巨人戦中継でゲスト解説を務めた。岡田顧問は中16日で先発した大竹が3回無安打無失点の立ち上がりを見せると「巨人はどうして真っすぐを狙わんのかな」と巨人打線の狙い方に疑問を呈した。2回にキャベッジが振りに行って、左手首に死球を受けたときにも「真っすぐの意識がないから