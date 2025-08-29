◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク (29日、ZOZOマリン)ソフトバンク・栗原陵矢選手が約2か月ぶりの1軍復帰を迎えました。この日即スタメン起用されると、第1打席で先制タイムリーを放っています。両チーム無得点で迎えた2回、牧原大成選手の2塁打から2アウト2塁のチャンスをつかんだソフトバンク。ここで打席に入ったのは、7月3日に右脇腹を痛め戦線を離脱していた栗原選手です。対するロッテの先発・ボス投手と対戦した栗