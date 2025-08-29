新型コロナウイルスの感染者数が、ことし最も多くなりました。厚生労働省によりますと、今月24日までの1週間に全国の医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は、1医療機関あたり8.73人でした。10週連続の増加で、ことし最多となりました。国立健康危機管理研究機構によりますと、先月、国内で検出された新型コロナの変異ウイルスのおよそ8割が、新たな変異株「ニンバス」の系統だったということです。呼吸器内科の寺