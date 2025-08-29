人気の「ちいかわ」のＴシャツを盗んだとして逮捕された５５歳の男。逮捕のきっかけは「返品」に来たことでした。警察によりますと男は、２７日ちいかわらんど札幌パルコ店で、商品として陳列されていた衣類１点・販売価格５７２０円を盗んだ疑いがもたれています。店が防犯カメラで、男が商品を盗む様子を確認。その後、この男が再び店を訪れ、自分が購入したかのように装い、返品を求めてきたということです。「万引き犯人が戻っ