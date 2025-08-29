警察官に連れられて歩くのは詐欺などの疑いで逮捕された都立高校の教諭、大平なる美 容疑者・３０歳です。警視庁によりますと大平容疑者は、ことし３月、東京・港区のホテルで５０代の知人男性に対し…「仕事でトラブルになり訴えられていて示談金が必要」などとウソを言って、現金７００万円をだまし取った疑いなどが持たれています。大平容疑者は、偽造された「解決金７００万円」などと書かれた書類を見せていましたが、後日、