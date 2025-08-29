TBSテレビは29日、2026年放送予定のドラマ「VIVANT（ヴィヴァン）」の撮影を行うアゼルバイジャンで、衛生設備品を運搬していたトラックが山間部の道路から転落する事故を起こし、現地の男性運転手（52）が死亡したと発表した。