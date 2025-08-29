第2日、5番でバーディーを決める大出瑞月。通算8アンダーで首位＝北海道CCニトリ・レディース第2日（29日・北海道CC＝6955ヤード、パー73）大出瑞月が68、ささきしょうこが69、呉佳晏（台湾）が67で回り、通算8アンダーの138で首位に並んだ。日本女子アマチュア選手権を制した中沢瑠来と、金沢志奈が1打差の4位で追う。青木瀬令奈が通算6アンダーで6位。初日首位の永井花奈、吉沢柚月ら8選手が5アンダーの7位で続いた。昨年覇