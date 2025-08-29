「サッポロビールカップ」（２９日、戸田）病気による長期欠場により、今期はＢ２の枝尾賢（４３）＝福岡・８９期＝だが、２日目７Ｒを６コースから３着に粘り、優出ボーダーを８・００に想定すると連勝条件ながら優出チャンスを得た。２日目を終えて未勝利も「グリップ感は良かったですね。回ってからの重さはあるけど、重いなりに進んでいる。２コーナーもしっかり回れましたしね。伸びも足合わせでは少しいい。初日より良