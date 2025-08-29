減胎手術について記者会見する諏訪マタニティークリニックの根津八紘院長＝29日午後、名古屋市不妊治療に伴って起きやすい多胎妊娠の際、子宮内で胎児の数を減らす「減胎手術」を大阪大病院が開始したことを受け、全国で初めて実施を公表した長野県の諏訪マタニティークリニックの根津八紘院長（83）が29日、名古屋市で会見を開き、多胎妊娠は母子に身体的リスクを伴うことなどから「（減胎は）患者のため、医師として当然の医療