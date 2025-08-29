【ワシントン＝阿部真司】米ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は２８日、トランプ大統領が米疾病対策センター（ＣＤＣ）のスーザン・モナレズ所長を解任したと明らかにした。ワクチン接種を巡る政権の方針に従わなかったという。モナレズ氏は７月３１日に就任したばかり。モナレズ氏側は２７日に声明を出し、「非科学的で無謀な指示を追認しなかったことを理由に標的とされた」と政権を批判した。ＣＤＣの幹