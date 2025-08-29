新疆ウイグル自治区のヤルカンド川上流にあるアルタシュ水利ハブプロジェクトでこのほど、希少魚類の増殖放流事業が実施され、57万匹の稚魚が自然環境へ戻されました。「生態ヤルカンド・魚の跳ねる新たな故郷」と名付けられた今回の活動では、タリム裂腹魚（学名Schizothorax biddulphi）など5種類の保護希少魚が科学的に放流されました。うち国家2級重点保護種は75%を占めています。すべての稚魚は厳格な検疫と環境適応訓練を経