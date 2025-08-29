¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÊ¡²¬Âè°ì95¡½63È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡Ê24Æü¡¢Ä¹ºê¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÁ´¹ñÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿Ê¡²¬Âè°ì¤¬½àÍ¥¾¡¹»¡¦È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î»ÊÎáÅã¡¦È«»³ñ¥Âç¼ç¾­¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬18ºÐ°Ê²¼¡ÊU18¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥­¥ã¥×¥Æ¥óµÜËÜÁï¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î5¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢30¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÍ¶È¯¡£¤½¤³¤«¤éÂ®¹¶¤òÎ©¤Æ