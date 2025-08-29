高知県内まだまだ厳しい暑さが続いています。津野町ではそんな暑さを吹き飛ばすスリルと爽快感が味わえるアクティビティが楽しめます。■髙橋龍介アナウンサー「津野町にやってきました。暑いですね。津野町では自然とスリルを感じることが出来るんです！」向かったのは、津野町芳生野の山の中。2021年に津野町に誕生した「フォレストアドベンチャー・高知」山の起伏や木の高低差を活用して、自然いっぱいのなか