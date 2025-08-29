巨人は９月２、３日のヤクルト戦（京セラドーム）に合わせ、２日から開催記念グッズを発売することを発表した。同球場内２階の「ＢｓＳＨＯＰ」や９階スカイホールで取り扱う。一部の商品は球団公式オンラインストアでも販売する。大阪名物「粉もん」の生地とソースをイメージし、金色の力強い筆文字が輝くプレーヤーズフェイスタオルや、大阪の名物料理をあしらったイラストグッズなどを豊富に用意。目玉は、大阪の菓子店「