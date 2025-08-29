巨人は４日のヤクルト戦（ぎふしん長良川球場）で球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥＢＡＬＬＰＡＲＫＧＩＦＵ」を開店すると発表した。プレオープンは３日となっている。出店場所は球場外の芝生広場とデッキエリアで、入場チケットを持っていなくても利用可。一部の商品は球団公式オンラインストアでも販売する。レプリカユニホームやキャップなどの定番アイテムを販売するほか、岐阜での開催を記念したグ