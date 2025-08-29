◆パ・リーグ西武―オリックス（２９日・ベルーナＤ）西武・Ｊ．Ｄ．デービス内野手が負傷交代した。「２番・三塁」で先発出場。２回表、先頭の中川が放った球足の速い打球がワンバウンドでデービスの左手首付近を直撃。打球は左翼手前に転がり、デービスはその場にうずくまった後、トレーナーに付き添われベンチへ退いた。